"По направлению региональных перевозок — мы планируем дальнейшее расширение нашей программы по созданию новых баз. То есть, мы расширим программы региональных баз, кроме Красноярска и Сочи", — сказал Александровский.

Основным базовым аэропортом "Аэрофлота" является "Шереметьево" в Москве. Параллельно компания развивает базы в аэропортах Красноярска и Сочи.

Еще одной задачей компании до 2024 года, по словам Александровского, будет подготовительная работа к началу эксплуатации новых типов воздушных судов — SSJ New, МС-21 и ТУ-214. "Нам предстоит большая и сложная работа", — сказал глава "Аэрофлота".

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию".