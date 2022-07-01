"Музей-заповедник Василия Поленова — в числе важнейших культурно-туристических объектов Тульской области и всей России. Это уникальный ландшафт, необычная архитектура, интереснейшие экскурсии, живописное окружение", — сказал Дюмин.

По словам губернатора, огромный интерес у посетителей вызывают яркие музейные-выставочные и концертно-фестивальные проекты. Это один из самых активных и социально ориентированных музеев региона. Его программы связаны с семейными ценностями, экологической безопасностью, культурными традициями разных народов.

Большое внимание уделено вопросу правового регулирования охраны культурного наследия в Поленово. В прошлом году выявлен и поставлен на государственный учёт ансамбль усадьбы Поленова, выделены средства из регионального бюджета и разработан проект корректировки достопримечательного места "Поленово".

"Цель — упорядочить правила жизнедеятельности на этой территории, создать возможности для развития необходимой инженерной инфраструктуры", — подчеркнул Дюмин.

В свою очередь, полпред президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев отметил, что реализация программы развития заповедника будет осуществляться с учетом роста его посетителей и необходимостью снижения антропогенной нагрузки.

По словам полпреда, усадьба сохраняется в первозданном виде. И музей важен для туристической привлекательности Тульской и Калужской областей. Впереди — последовательная работа по нескольким направлениям: реставрационному, экологическому и просветительскому.

"Сегодня повышенного внимания требует состояние музейных объектов, а также окружающего их природного пейзажа, который меняется под натиском антропогенного воздействия. Нужно объединить усилия: заниматься ремонтно-реставрационными работами и довести до логического завершения корректировку природоохранных мер", — подчеркнул Щеголев.

В Попечительский совет вошли представители федеральных и региональных органов власти, образовательных и научных организаций, руководители музеев, представители бизнеса и средств массовой информации.

"Музей-усадьба Поленова, безусловно, является ресурсом развития территории. Потенциал музея-заповедника как культурного и туристического центра региона огромен. Работа Попечительского совета музея только набирает силу, но практика работы советов в других федеральных музеях показывает, что это правильный путь", — отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Члены попечительского совета обсудили планы развития музея-заповедника до 2032 года, межмузейное сотрудничество при проведении выставок.

Как сообщалось, Минкультуры России и правительство Тульской области разработали план мероприятий по празднованию 130-летия усадьбы В.Д. Поленова в 2022 году и 180-летия со дня рождения художника в 2024 году.

В связи с этим планируется провести реставрацию четырех объектов культурного наследия, образующих архитектурно-историческую среду ансамбля усадьбы В.Д. Поленова в Тульской области — дом, флигель, мастерская и Троицкая церковь.

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник Поленова находится в 70 км от Тулы в Заокском районе. По проектам художника в усадьбе построены главный дом, мастерская "Аббатство", флигели, службы, а также расположенная в селе Бёхово Троицкая церковь. В 1931 году открыт дом-музей.

Василий Поленов (1844 — 1927) — русский художник, мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи.