"У нас будет около 30 проектов и 25 художников. Есть художники, которые создадут несколько проектов. Нас ждет много арт-проектов и экспериментов, у нас будет мозаика, и даже сделаем не одну. У нас будут гости — художник из Сербии, живописец. Мы несколько лет подряд пытались привезти живописцев в Екатеринбург, развивать это направление. Это будет одним из визуальных отличий фестиваля этого года", — сказала Клец на пресс-конференции, организованной пресс-центром "Интерфакса" в Екатеринбурге в пятницу.

В Екатеринбурге будут работать или уже начали создавать свои произведения художники из Москвы, Владивостока, Омска, Казахстана, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. Кроме того, свою работу создаст Wuper Kec из Сербии. Кроме того, в рамках фестиваля будет создан арт-объект из переработанного пластика с командой Recycle lab из Екатеринбурга.

"По поводу иностранных художников: мы получали заявки, выходили на коммуникацию. В этом году иностранцев у нас меньше, мы получали отказы об участии. Я не делаю из этого трагедию, российские художники нисколько не уступают им, это не измеряется географией. Были художники, которые очень вежливо отказывали, а был те, кто не хотел с нами работать, потому что мы русские", — подчеркнула Клец.

Мозаичные работы создадут Анастасия Москвина из Екатеринбурга и Светлана Растебина из Москвы.

"Наше сообщество небольшое, и оно как правило работает с интерьерами. Мы хотим показать это искусство большему количеству людей", — сказала Растебина журналистам.

Один из участников фестиваля художник и дизайнер, куратор профиля "Коммуникационный дизайн" в Школе дизайна в НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург) Андрей Люблинский сообщил, что также создаст арт-объект на одном из зданий в Екатеринбурге.

"Мне был выдан домик трехэтажный, будка, для которой я придумал совершенно новых персонажей. Мой новый проект называется "Тихое пастбище", по стечению обстоятельств он является продолжением работы, которую я делал в рамках фестиваля паблик-арта "ЧО". Будучи преподавателем, я пытаюсь втягивать своих студентов в стрит-арт. С гордостью могу отметить, что в этом году моя студентка выиграла в конкурсе и буквально завтра прилетит и будет расписывать одну небольшую стенку. Это первый ее шаг в уличном искусстве", — сказал Люблинский.

Для гостей фестиваля в этом году организуют уличный кинотеатр, покажут спектакль о стрит-арте, жители города также смогут принять участие в создании объектов искусства и запустить вместе с организаторами в реку Исеть диоды.

Также в этом году новшества коснутся туристической линии, проложенной по городу и в сервисе Яндекс.Карты. Как пояснила руководитель коммуникационных проектов Яндекс.Карт Анастасия Маркитан, линию вновь нанесут на улицы города, но она станет трехмерной, на ней появятся зоны отдыха с скамейками, качелями и столиками.

Первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова в свою очередь сообщила журналистам, что в 2022 году фестиваль состоится в 13-й раз, и во второй раз он пройдет при непосредственной поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

"Фестиваль очень важен для Свердловской области и города, поскольку вписывает в общероссийское, общемировое культурное пространство, привлекает инфлюэнсеров. Мы даже сталкиваемся (с тем — ИФ), что все чаще запросы статусных гостей, посещающих Свердловскую область, формулируются как "покажите нам еще, пожалуйста, работы вашего уличного искусства", — сказала Прыткова.

Фестиваль проходит в Екатеринбурге с 2010 года. За годы существования Stenograffia было создано более 500 арт-объектов и разрисовано порядка 40 тыс. кв. м. поверхностей. В Екатеринбурге создан туристический маршрут, который включает в себя 29 работ, созданных в рамках фестиваля.