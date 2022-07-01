"Во второй половине июня мы уже видим достаточно серьезную загрузку, мы видим, что юг Краснодарского края абсолютно заполнен, мест в отелях, многие отельеры говорят, что нет. Традиционно, как только у нас что-то заканчивается, где-то или начинаются определенные ограничения, рвутся цены вверх. Мы знаем о том, что есть места размещения, где выросли и на 40%. Но вместе с тем мы знаем, что есть места размещения, где цены выросли, условно говоря, на 12-15%", — сказал Осауленко на пресс-конференции в Екатеринбурге, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, рост цен характеризуется пиком сезона и ограниченной географией мест, где могут отдыхать россияне.

"Мы в пик сезона практически вошли. Второе, это, безусловно, и никто не скрывает в этом плане, потому что, к сожалению, на сегодняшний день большое количество людей, которое отдыхало и не только в Турции, не только в Египте, но и на европейских курортах, на курортах юго-восточной Азии, и в Карибском бассейне, сегодня, к сожалению, себе это не могут позволить, но желание, естественно, остается", — подчеркнул Осауленко.