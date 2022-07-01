Вылеты по маршруту будут осуществляться с понедельника по воскресенье на самолете Embraer 170.

Воздушное судно будет отправляться из Новосибирска в Горно-Алтайск в 15:40, прибывать в аэропорт Горно-Алтайска в 16:45, в Новосибирск вылетать в 17:25.

Пресс-служба уточняет, что в настоящее время из аэропорта Горно-Алтайска выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Сургут, Казань, Новый Уренгой, Салехард.

Как сообщалось, в прошлом году аэропорт увеличил пассажиропоток почти в 2,1 раза к предыдущему году — до 311,9 тыс. человек.