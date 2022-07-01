"Как показала практика и по Турции, и Египту, и по другим странам, как только открывается направление, которое ранее было популярно, (устанавливаются — ИФ) доступные цены, поток восстанавливается буквально за месяц. Я думаю, что мы его (турпоток в Таиланд — ИФ) к Новому году в такой ситуации можем восстановить в прежних, допандемийных объемах", — сказал Осауленко на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Он подчеркнул, что Таиланд в период до пандемии коронавируса "безусловно, являлся одним из ведущих направлений по выезду российских туристов за рубеж".

"Сегодня ограничения, которые были введены два с лишним года назад, сняты в полном объеме. Появились новые сложности, связанные с логистикой, и сегодня этот вопрос находится в стадии активного поиска решений. Мы понимаем, что сезон по Юго-Восточной Азии — это ориентировочно октябрь и дальше в зиму. Будем надеяться, что к этому (времени — ИФ) логистические моменты будут решены. Но сегодня мы говорим о том, что практически перелет или пребывание в Таиланде возможны только через третьи страны, поэтому пока мы говорим о том, что (поездки туда — ИФ) это индивидуальные частные случаи", — подчеркнул Осауленко.