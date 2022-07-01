"Посетителей ждет знакомство с туристическими возможностями ТиНАО (Троицкого и Новомосковского административных округов — ИФ), специальные культурная и гастрономическая программы, увлекательные мастер-классы для юных гостей, продукция предприятий Новой Москвы", — говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет на Манежной площади и в переходе на площадь Революции.

На Манежной площади будет работать детский кружок творчества, где можно будет расписать керамическую или стеклянную кружку, оформить своим рисунком футболку, научиться работать с бисером, создать мультфильм и принять участие в квесте. На сцене будут выступать творческие коллективы из Новой Москвы.

В переходе представят фотовыставку о развитии новых территорий города.