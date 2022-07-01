Изменения внесены в закон Тульской области "О туристской деятельности на территории Тульской области".

"Мы видим, что туристическая отрасль получает активное развитие в Тульской области, поэтому очень важно обеспечить высокое качество услуг, которые предоставляются тулякам и гостям нашего региона, — приводит пресс-служба слова председателя облдумы Николая Воробьева.

Как пояснила председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина, законом регулируется деятельность экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Они смогут оказывать свои услуги только при прохождении аттестации, подтвержденном специальной комиссией.

"Этот законопроект затрагивает работу частных гидов и экскурсоводов. Сотрудники музеев должны будут проходить аттестацию, если их экскурсия выходит за пределы музея и не относится к основному виду их деятельности", — подчеркнула Соломатина.

Экзаменационная комиссия будет работать под руководством областного комитета по туризму с участием сотрудников музеев, турагентств и туроператоров и других организаций в сфере культуры, истории, краеведения. Положение о деятельности комиссии утвердит правительство области.

Гиды из других регионов смогут проводить экскурсии в Туле, но для этого нужно будет пройти специальную аттестацию, получив межрегиональный статус. В состав комиссии в данном случае пригласят специалистов из того региона, где трудится претендент.

Новые правила начнут действовать уже с 1 июля, при этом предусмотрен переходный период на один год.