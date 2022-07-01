"На создание в Кронштадте нового туристического кластера "Остров фортов" выделено 1,1 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Средства пойдут на продолжение реконструкции трёх знаменитых кронштадтских фортов — "Император Александр I", "Кроншлот" и "Пётр I", — говорится в сообщении.

Ожидается, что после завершения работ форты обретут свой исторический облик и будут доступны для посещения. Сооружения станут частью туристического кластера "Остров фортов".

Проект предполагает строительство нового городского пространства с благоустроенной набережной, музейно-парковым комплексом, выставочным центром, социальными, научными и образовательными объектами.

Ранее, в августе 2021 года, правительство уже выделяло на реконструкцию кронштадтских фортов более 1 млрд рублей.

Как сообщалось, завершить реконструкцию фортов предполагается в 2024 году.