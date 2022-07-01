Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и четвергам.

Авиарейс Ашхабад — Москва станет вторым рейсом в Россию, открытым после периода пандемии коронавируса: с 1 июня Turkmenistan Airlines возобновила регулярное авиасообщение с Казанью.

В настоящее время рейсы из Ашхабада в Казань выполняются два раз в неделю, по средам и воскресеньям. Обратные рейсы из Казани прилетают в город Туркменабат — административный центр Лебапского велаята (области).

Туркмения приостановила все международные полеты в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса.