"Часть блюд рестораторы будут предлагать дегустировать бесплатно. Таким образом можно будет познакомиться с дальневосточной кухней", — процитировали в сообщении главу центра Ольгу Гуревич.

На главной площади Владивостока в выходные откроется гастропространство, в котором повара местных ресторанов представят горожанам свои варианты стрит-фуда из гребешка. Для всех желающих будет бесплатное угощение — четыре вида плова, дальневосточная уха и суп том ям с гребешком. Кроме того, на фестивале можно будет купить и другие блюда из гребешка.

Шеф-повара ресторанов Владивостока во время фестиваля примут участие в соревновании по открыванию раковины гребешка на скорость.

Горожане, как сообщила "Интерфаксу" Ольга Гуревич, принимать участие в соревнованиях не будут, зато они смогут поболеть за конкурсантов. Также бренд-шеф одного из популярных ресторанов Владивостока даст мастер-класс по приготовлению блюд из морепродуктов.

На центральной площади 2 и 3 июля будут отмечать 162-й день рождения Владивостока. Для горожан организуют также праздничный концерт. В 22:00 запустят праздничный фейерверк, а после него состоится фаер-шоу под клубную музыку от местных диджеев и вокалистов.