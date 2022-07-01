"В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В сообщении уточняется, что отменяется обязательное ношение масок, запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения в местах общественного питания.

В ведомстве подчеркнули, что при ухудшении обстановки по COVID-19 "действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено". Также сохраняются противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом, а также напомнили, что с учетом этой динамики и особенностей штамма "омикрон" с 1 марта были минимизированы ограничительные меры для ряда отраслей.

По данным Роспотребнадзора, сейчас недельный показатель заболеваемости составляет 14,06. В середине февраля он достигал 907,6. Ведомство сообщает, что все подтвержденные случаи заболевания COVID-19 (93%) сейчас протекают в легкой форме.

Всего в России за время пандемии по состоянию на 30 июня зарегистрировано 18 млн 430 тыс. 239 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 381 тыс. 112 умерших и 17 млн 858 тыс. 217 выписанных. За последние сутки в стране было выявлено 3106 новых случаев COVID-19.