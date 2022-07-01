Как отмечают в ведомстве, ознакомиться с перечнем таких препятствий и маршрутов можно на сайтах федераций по спортивному туризму, альпинизму и др.

"На следующем этапе все инструкторы-проводники, которые хотят работать с туристами на маршрутах повышенной сложности, должны будут проходить специальную аттестацию. Законом предусмотрено, что еще целый год аттестация будет добровольной, а с 1 июля 2023 года – обязательной. Рекомендуем инструкторам-проводникам пройти ее заблаговременно", — говорится в сообщении ведомства.

Во время переходного периода ведомство призывает турфирмы привлекать к работе с туристами на маршрутах повышенной сложности инструкторов-проводников с серьезным опытом работы в этой сфере.

Также Ростуризм напоминает, что 1 июля стартует аттестация гидов-переводчиков и экскурсоводов. В течение года она будет добровольной, но представители этих профессий, которые не пройдут аттестацию до 1 июля 2023 года, не смогут работать с туристами.

Госдума в 2021 году приняла закон о регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Он устанавливает единые нормы по оказанию услуг в этой сфере, порядок и критерии аттестации представителей всех трех профессий. Он также предусматривает меры защиты национального туристского рынка: право работать экскурсоводами и гидами-переводчиками имеют только граждане России.