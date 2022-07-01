В России с 1 июля начинает действовать новая мера поддержки гостиничной отрасли – ставка НДС для отелей становится нулевой, сообщает в пятницу пресс-служба Ростуризма.

"Нулевая ставка НДС распространяется на услуги по предоставлению мест для временного размещения гостей, а также на предоставление в аренду объектов туристической инфраструктуры. Получить льготу могут как уже работающие объекты, так и новые. Срок предоставления льготы для всех таких объектов одинаковый – 5 лет. А вот схема получения льготы для уже работающих и для новых объектов различается", — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе Ростуризма, для уже работающих гостиничных объектов льготный период применения нулевой ставки НДС действует по 30 июня 2027 года. Для получения льготы отелям в конце III квартала этого года необходимо обратиться в налоговые органы с соответствующей налоговой декларацией.

"Объекты, которые вводятся в эксплуатацию после 1 января 2022 года, в том числе после реконструкции, сначала должны подать заявления о вступлении в специальный реестр в Ростуризм, а затем им будет необходимо обратиться в налоговые органы. После этого ставка НДС на услуги по размещению гостей и сдачу в аренду туристических объектов для них будет составлять 0% в течение 5 лет с даты ввода в эксплуатацию", — добавили в пресс-службе.

Как подчеркивают в ведомстве, "это историческое решение для отрасли, особенно в текущих условиях, когда бизнесу необходима дополнительна поддержка со стороны государства". В Ростуризме считают, что обнуление НДС должно повысить инвестиционную привлекательность отрасли, что приведет к росту числа качественных объектов размещения.

Госдума 22 марта приняла закон об антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях санкций, он включает меры поддержки как для компаний, так и граждан. Один из пунктов документа предусматривает обнуление НДС на пять лет в отношении услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения.