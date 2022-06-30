"Для нас сегодня большое и значимое событие — 2 июля откроется павильон Катальной горки, наш 33-й музей. Мы шли к этому 13 лет. По значимости — это один из самых уникальных музеев, потому что подобного павильона в России не сохранилось. Петергоф и Ораниенбаум скоро пополнят свою корону еще одной жемчужиной", — сказал врио генерального директора ГМЗ "Петергоф" Роман Ковриков в четверг в ходе пресс-тура, организованного "Интерфаксом".

Начальник экспозиционной службы ГМЗ "Петергоф" Нино Вахания отметила уникальность данного павильона. "Это единственный памятник архитектуры XVIII века, который сохранил уникальную отделку искусственным мрамором в наших интерьерах", — отметила она.

Павильон Катальной горки был грандиозным комплексом, возведенным в конце 1750-х — 1774 годах по проекту зодчего Антонио Ринальди для императрицы Екатерины II. Он состоял из павильона, летней катальной горы и крытых галерей-колоннад протяженностью около 530 метров. Гора и колоннады были разобраны в середине XIX века. Ансамбль был предметом гордости Екатерины II. Сюда непременно приводили гостей во время визитов в Ораниенбаум, устраивали парадные обеды с участием "чужестранных министров".

Парадные интерьеры Павильона — Круглый зал, Штукатурный и Фарфоровый кабинеты, лестница и Вестибюль — сохранили как общий художественный замысел, так и отделку 1760-1770-х годов. В оформлении этих залов принимали участие ведущие итальянские мастера, работавшие в то время в России. Это живописцы Серафино Бароцци и Стефано Торелли, штукатурных дел мастера Гаэтано Спинелли и Альберто Джани.

В Круглом зале и Штукатурном кабинете сохранились уникальные полы из искусственного мрамора.

"Полы из искусственного мрамора, очень высокого художественного уровня, были выполнены итальянским мастером Гаэтано Спинелли в 1760-х годах. Даже в годы войны полы сохранились в Круглом зале и в Штукатурном кабинете. Послевоенные утраты оцениваются примерно в 10%. Уникальность их в том, что это единственные в своем роде полы из искусственного мрамора XVIII века в России, больше таких полов нигде не сохранилось. На полах сделано специальное покрытие, которое позволит им сохраниться как можно дольше, несмотря на поток туристов", — подчеркнула хранитель музейных предметов павильона Елена Макашова.

Заведующий сектором "Собственная дача" отдела "Хранение и изучение памятников Ораниенбаума" ГМЗ "Петергоф" Татьяна Сясина рассказала о вернувшейся в Фарфоровый кабинет исторической группе "Боевой слон II". "Нам удалось приобрести нашего родного слона XVIII столетия, подставка которого — часть ноги, погонщик и хобот — хранились у нас, а сам слон был украден в революционные годы. И вот сейчас мы его отреставрировали, он встал на свое место, где не был 170 лет. Это самый большой и важный повод для нас", — добавила она.

В ходе реставрации в Штукатурном и Фарфоровом кабинетах были впервые раскрыты подлинные цвета, на основании которых восстановлено первоначальное колористическое решение этих двух интерьеров.

Впервые в истории павильона посетителям будет продемонстрирована экспозиция первого этажа, а также цокольный этаж с полностью раскрытой исторической кладкой XVIII века, где посетители смогут увидеть макет катальной горы и колясочку, воссозданную по чертежам Ринальди.