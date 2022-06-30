Доппоезд Минводы-Анапа будет курсировать ежедневно со 2 июля, а Владикавказ-Новороссийск — с 9 июля по 20 сентября через день.

Как сообщалось, с 1 июля СКЖД запускает поезда "Ласточка" сдвоенными составами по маршруту Имеретинский курорт — Туапсе. Поезда будут курсировать по 31 октября. Количество вагонов в нескольких пригородных поездах увеличится до 10.

Ранее в июне СКЖД ввела дополнительно 15 поездов "Ласточка" на маршруте между станциями аэропорт Сочи и Имеретинский курорт, Сочи и Дагомыс для улучшения транспортной доступности аэропорта.

В общей сложности на южном направлении Краснодарского края в летний период 2022 года пригородные поезда будут совершать 70 рейсов в сутки, что на 30% больше, чем летом 2021 года.

По оценке мэрии Сочи, этим летом курортный город примет около 4,5 млн гостей.