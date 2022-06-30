"В целях поддержания добрососедских отношений главой государства принято решение о введении временного безвизового порядка въезда для граждан Польши. Нововведение будет действовать с 00 часов 1 июля по 31 декабря включительно", — говорится в сообщении.

Пересекать границу без визы граждане Польши смогут в пунктах пропуска на белорусско-польском участке границы. Также им будет разрешено посещение пограничной зоны без пропуска. При въезде в Белоруссию в пункте пропуска достаточно устно сообщить сотруднику органов пограничной службы о намерении посетить пограничную зону с указанием населенных пунктов и цели их посещения.

Для безвизового въезда необходимо предъявить действительный документ для выезда за границу, зеленую карту (при следовании на автомобиле), а также иметь при себе медицинскую страховку.

В ведомстве также напомнили, что для пересечения границы ПЦР-тест и сертификат о вакцинации не требуется.

Ранее безвизовый порядок въезда в Белоруссию был разрешен для граждан Литвы и Латвии, с 15 апреля по 15 мая 2022 года. Позже президентом Белоруссии Александром Лукашенко было принято решение о его продлении до конца 2022 г. В Госпогранкомитете отмечают, что с начала действия безвизового режима республику по нему посетили уже более 88 тыс. иностранцев.