"Экологический туризм для нас очень важен, у нас рядом Байкал, поэтому это направление получит дополнительное развитие. Если мы говорим о серьезном и массовом туризме, то нам необходимы средства размещения. Мы попали в число победителей программы грантовой поддержи по строительству быстровозводимых отелей, запущенной Ростуризмом. До конца года мы планируем возвести не менее 15 гостиничных комплексов на Байкале, на буддийских местах, в каждом из которых будет не менее 10 номеров", — рассказал он.

По словам Доржиева, в России не так много подрядчиков, которые могут изготовить качественные модульные дома. В Сибири, в том числе в Бурятии есть несколько компаний, которые могут заняться производством SIP-панелей (Structural insulated Panel).

"Кроме того, в федеральных рекомендациях Ростуризма было употреблено слово "каркасные". Мы исключили это слово, чтобы сделать несколько объектов размещения-юрт. Внутри будут все удобства. Я думаю, что месяца через два-три у нас что-то такое появится", — добавил он.

Как отметил глава Минтуризма, в рамках развития экотуризма в Бурятии в ближайшие годы будут появляться новые экотропы, смотровые площадки и другая инфраструктура.

Ростуризм в этом году запустил программу создания сети модульных отелей. В ней участвуют 19 регионов, и уже в этом году будет создано 2,5 тыс. номеров по модульным технологиям.