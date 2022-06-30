"Сейчас мы предлагаем туристам турпакеты в регион Измира с перелетом два раза в неделю. С 3 июля число рейсов вырастет до пяти. Рейсы из Москвы могут быть утренние или ночные, обратные рейсы – всегда вечерние. Таким образом туристы не теряют день отдыха из-за дневного перелета", — пояснили в пресс-службе.

Измир – третий по численности город Турции, расположен на западе страны на берегу Измирского залива Эгейского моря. Вокруг города за последние десятилетия были созданы несколько очень популярных у турецких и иностранных туристов морских курортов с современной инфраструктурой и отелями различного уровня. Как рассказали в Coral Travel, до Оздере можно добраться на автобусе за 50 минут, Кушадасы – 65 минут, Сеферихисара – час, Дидима – 1 час 45 минут.

"Разместиться на Эгейском побережье можно в 390 отелях, 18 из них мы предлагаем на эксклюзивных условиях. Самые востребованные у россиян гостиницы – пятизвездочные, с привычным по Анталье форматом "все включено". Среди наиболее популярных отелей – Long Beach Club Nature 5*, Seven Seas Sealight Elite 5* и Otium Sealight Beach Resort 5* (последние два входят в известную сеть OTI Hotels & Resorts)", — рассказали в пресс-службе туроператора.

Регион Измира славится своими пляжами. Почти все они отмечены "голубым флагом" – наградой, которую Евросоюз вручает наиболее чистым и красивым объектам.

"Кроме того, в регионе богатые возможности для экскурсий. Здесь расположен, в том числе, знаменитый античный город Эфес, первые поселения вокруг которого относятся к эпохе неолита. Климат на Эгейском побережье мягкий, здесь менее жарко, чем в более южном регионе Антальи", — добавили в компании.

Pegasus Airlines – бюджетная турецкая авиакомпания, созданная в 1990 году в Стамбуле. Ее парк насчитывает 64 самолета Boeing 737-800 и Airbus A320neo. География маршрутов насчитывает около 100 пунктов назначения, в том числе 30 – в Турции.

Помимо Измира на Эгейском побережье Coral Travel выполняет полетные программы в Бодрум из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, в Даламан из Москвы, Петербурга, Казани, Самары, Уфы и Екатеринбурга. В Анталью полетные программы осуществляются из Москвы, Санкт Петербурга, Казани, Самары, Уфы, Екатеринбурга, Сочи, Красноярска, Минеральных Вод, Тюмени, Омска, Челябинска, Перми, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Калининграда и Сургута.