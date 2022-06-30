"Темой для обсуждения стала организация пригородного сообщения на участке Международный аэропорт Минеральные Воды — станция Минеральные Воды — Кисловодск. Для оценки целесообразности организации перевозок на данном направлении предполагается разработать технико-экономическое обоснование проекта с расчетом финансовой и социально-экономической эффективности для всех заинтересованных сторон", — говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны заключили соглашение о сотрудничестве, рассчитанное до 2026 года. Оно будет направлено на обеспечение потребности жителей и предприятий края в железнодорожных перевозках.

По данным пресс-службы, в соответствии с инвестиционной программой РЖД в текущем году на модернизацию железнодорожной инфраструктуры в Ставропольском крае планируется направить более 500 млн рублей. Эти средства, в частности, пойдут на оборудование техническими средствами обеспечения транспортной безопасности железнодорожных вокзалов в Ставрополе, Невинномысске, Кисловодске и Георгиевске.

Отмечается, что в действующем графике движения на Ставрополье предусмотрено курсирование 37 пар пригородных поездов, включая четыре пары "Ласточек", курсирующих на участке Минеральные Воды — Кисловодск.

"О популярности пригородных перевозок свидетельствует тот факт, что в первом полугодии ими воспользовались около 2,6 млн человек. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Четверть всех пассажиров — это школьники и студенты, относящиеся к региональным льготникам", — поясняется в пресс-релизе.

Наиболее популярным остается курортное направление на участке Минеральные Воды — Кисловодск, где перевозится подавляющее большинство пассажиров.