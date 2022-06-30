"Турпоток в Бурятию в прошлом году составил 484 тыс. гостей. В этом году у нас в планах принять не менее полумиллиона туристов", — рассказал он.

Как отметил Доржиев, на июль-август качественные гостиницы на берегу Байкала загружены почти на 100%.

"Наши санатории загружены почти на 70% — это очень хорошие цифры. Кроме того, забиты и теневые средства размещения, но посчитать число гостей у них, конечно, невозможно", — пояснил он.

По словам Доржиева, помимо россиян из европейской части России треть турпотока, например, в Тункинскую долину, где находятся популярные еще с советских времен санатории, составляют жители Иркутской области, их по неофициальным данным приезжает около 300 тыс. ежегодно. Также в республике много туристов из Монголии.

"В апреле мы ездили в Монголию с презентацией туристического потенциала нашего региона. Это вызвало большой интерес со стороны монгольского турбизнеса. В свою очередь, они провели в Улан-Удэ ответную презентацию. Около 30 монгольских бизнесменов заключили 13 соглашений о сотрудничестве", — добавил министр.

Он также отметил, что Улан-Удэ сейчас работает основным хабом для путешественников, планирующих поездки в Монголию, Японию и Южную Корею.

"Практически все жители Дальнего Востока и Сибири летают в эти страны через столицу Бурятии", — подчеркнул он.

В конце мая Бурятию и Монголию после двухмесячного перерыва вновь связало прямое авиасообщение. Полеты в столицу соседнего государства выполняет авиакомпания Hunnu Air.

Доржиев также сообщил, что с 30 июня число рейсов в Монголию увеличилось с двух до четырех в неделю.