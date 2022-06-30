"Девушки будут соревноваться за звание "Кубанской красавицы" в Темрюкском районе. Они покажут дефиле в казачьих костюмах, приготовят традиционные кубанские блюда и исполнят старинные песни и танцы", — говорится в сообщении.

Победительницу фестиваля-конкурса выберет жюри, а лучшее блюдо определят гости этнографической станицы "Атамань".

В пресс-службе министерства культуры Кубани "Интерфаксу" уточнили, что в конкурсе будут участвовать более 20 конкурсанток из разных муниципалитетов края.

На протяжении всего фестивального дня — с 9 до 19 часов — будут работать станичная кузня, коптильня, гончарная мастерская, конный прокат, станичный ЗАГС и спуск к берегу Таманского залива.

"Юные посетители смогут навестить станичную Бабу-Ягу в избушке на курьих ножках, а на подворье "Край добра" дети примут участие в дворовых и хороводных играх", — добавили в пресс-службе.

Всего в этом сезоне в "Атамани" запланировано более 20 краевых фестивалей, праздников и выставочных проектов. Фестивальный сезон продлится до конца октября и завершится традиционным краевым праздником "День станицы Атамань".