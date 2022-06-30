Годовщину стояния на Угре будут отмечать в том же месте, где в 1480 году располагалась ставка сына московского князя Ивана III — Ивана Молодого и где сейчас находится село Дворцы.

"Народный праздник в этом году проводится в новом формате: вместо реконструкции событий, положивших конец татаро-монгольскому игу на Руси, организуется военно-историческая интерактивная площадка "Военный лагерь 1480 года", — говорится в сообщении портала.

На интерактивной площадке гости смогут пострелять из лука, пометать копья, побиться на мечах. Также в программе ярмарка мастеров региона, выставка изделий народных художественных промыслов и мастер-классы по народным ремеслам.

Праздник стартует в 11:00 мск с богослужения во Владимирском скиту Свято-Тихоновой пустыни.