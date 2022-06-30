На заседании в четверг депутаты одобрили поправки в закон "Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Ставропольском крае", согласно которым расширены категории получателей госуслуг в сфере туризма.

"Теперь для учащихся 5-9 классов, которые являются победителями и призёрами международных, всероссийских, межрегиональных и краевых олимпиад и иных творческих, интеллектуальных и спортивных соревнований, будут организованы бесплатные экскурсии. Во время каникул ребята смогут посетить исторические, природные и культурные достопримечательности Ставрополья", — говорится в сообщении.

Ранее такой возможностью могли воспользоваться только дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Планируется, что в 2022 году участниками турпоездок станут порядка 2,5 тыс. школьников.