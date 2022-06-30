"Битцевский лес — парк огромный, 400 га почти, надо было подойти к каждой зоне очень бережно", — сказал Собянин во время общения с участниками авиамодельных клубов Москвы.

Мэр города добавил, что в ходе реабилитации парка главным было — сохранить его центральную часть, создав по окраинам зоны для активностей горожан.

Одной из таких активностей должен стать авиамодельный спорт. Центр для него в настоящее время модернизируется.

"Это кордодром, наверное, в России самый мощный, самый современный, самый лучший. Не только в России, но и в мире таких кордодромов не так много", — заявил Собянин.

Завершить комплексную реабилитацию Битцевского леса планируют в декабре 2022 года.

Работы начали в конце 2021 года, до этого на портале "Активный гражданин" прошло голосование, в ходе которого 82% респондентов поддержало проект реабилитации.

Площадь реабилитируемых территорий составляет порядка 375 га.

В ходе работ планируют проложить более 19 км веломаршрутов и свыше 60 км прогулочных дорожек, обустроить около 90 спортивных площадок, высадят примерно 850 деревьев и 14,5 тыс. кустарников.

В ходе модернизации кордодрома на территории 7,6 га создадут пять площадок для выполнения полетов управляемых авиационных моделей разных классов и гоночных квадрокоптеров.