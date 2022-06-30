"Готовы поддержать выставочные инициативы музея, приуроченные к 180-летию Поленова. В частности, в 2024 году мы планирует проведение двух масштабных юбилейных выставок. Да, одну мы собирались проводить во Франции. Значит, проведём на Ближнем Востоке, это вопрос наших договорённостей, нашей постоянной работы", — сказала Любимова на заседании попечительского совета Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В.Д.Поленова.

Она уточнила, что министерством уже прорабатывается вопрос о месте проведения зарубежной выставки.

Вторая выставка пройдет в Русском музее.