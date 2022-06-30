"Поставки продукции группы компаний "Холдинг Аква" в Китай начались еще в конце 2020 года. Но если тогда речь шла о небольших партиях минеральной воды и исключительно о бренде "Ессентуки", сейчас ситуация изменилась. В мае и июне мы отгрузили в страну более миллиона единиц продукции. В целом, за последние четыре месяца спрос на нашу продукцию в КНР вырос почти в 15 раз", — сказал Вильк.

По его данным, до конца года ожидается увеличение оборота еще в несколько раз. Причем спрос отмечается не только на "Ессентуки", но уже и другие воды производства "Холдинг Аква".

"Такой спрос, по словам нашего действующего дистрибьютора в КНР и потенциальных клиентов, обусловлен увеличением интереса китайцев к продукции из РФ и стремлением населения поддержать российских производителей", — отметил гендиректор.

Кроме того, по его мнению, еще одной причиной стал спрос населения на здоровое питание и суперфуды.

"Что касается логистики, продовольственные грузы из России доставляются в КНР по железной дороге. Проблем с поставками не возникает", — добавил Вильк.

"Холдинг Аква" в 2021 году увеличил объемы производства на 54% по сравнению с показателем 2020 года — до почти 100 млн бутылок.

ООО "Холдинг Аква" — совместная компания ООО "Аква инвест" (доли в котором принадлежат АФК "Система" и нескольким физлицам) и АО "Кавминкурортресурсы" (крупнейшего недропользователя Кавказских Минеральных Вод, контролируемого государством).

"Холдинг Аква" — предприятие полного цикла по добыче, розливу и дистрибуции минеральной воды, в том числе наиболее популярных на российском рынке марок "Ессентуков" — "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17".