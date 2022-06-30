"Число россиян, отправившихся в путешествие за границу в апреле-июне, стало рекордным за три последних года. Но тех, кто выбирает для отдыха зарубежные курорты, все еще вдвое меньше, чем до пандемии в 2019 году. Кроме того, российские туристы стали путешествовать дольше: средняя продолжительность заграничной поездки выросла с восьми дней в 2019 году до десяти в 2022. Из-за усложнившейся и подорожавшей логистики люди все чаще отказываются от коротких путешествий", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

По ее данным, топ самых популярных зарубежных направлений возглавили Белоруссия, Турция и Казахстан. В 2019 году на первом месте была Турция, на втором Белоруссия, а на третьем Финляндия.

"Если количество туристов в Белоруссии в 2022 году уже сопоставимо с допандемийными временами, то в Турции оно сократилось почти вдвое, а в Казахстане выросло на 52%. В лидерах по росту турпотока – Киргизия (+71% по сравнению с 2019 годом) и Узбекистан (+55%). С обеими странами у России есть прямое авиасообщение, а туроператоры в этом году запустили пакетные туры", — добавили в пресс-службе "Мегафона".

Выросли также потоки туристов из России на Шри-Ланку (плюс 39% к 2019 году), Мальдивы (плюс 27%) и Сейшелы (плюс 4%).

"В поездках абоненты "Мегафона" стали гораздо активнее пользоваться мобильным интернетом: потребление трафика выросло на 60% по сравнению с допандемийным 2019 годом. Наибольший расход трафика в роуминге приходится на YouTube (8%). Далее следуют WhatsApp (6%), Telegram (5%) и VK (4%), Яндекс.Музыка и TikTok — по 2%", — отметили в компании.