"В начале июля в Московский зоопарк уезжает группа наших специалистов — медведица еще до переезда должна познакомиться с теми, кто будет заботиться о ней в Екатеринбурге, и привыкнуть к ним. Затем они уже все вместе поедут на Урал. Хатанга должна прибыть к нам 2 августа, затем карантин", — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, к приезду медведицы завершатся отделочные работы в обновленном вольере и благоустройство вокруг него. Белая медведица Айна, старожилица зоопарка, первой справит новоселье в вольере.

"Строительство в нашем зоопарке нового — красивого, удобного, современного — вольера для белых медведей и переезд к нам медведицы Хатанги вышло на финишную прямую", — написал Орлов.

Как сообщила директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина, чьи слова приводит пресс-служба мэрии города, к настоящему моменту завершена установка стекол и заливка бассейна.

"Реконструкция продвигается в соответствии с нашими планами. Будем поэтапно выполнять оставшиеся работы и в преддверии Дня города откроем вольер — это поручение главы Екатеринбурга", — сказала Прилепина.

Как сообщалось, в прошлом году в Екатеринбургском зоопарке приступили к реконструкции вольера белых медведей. Площадь обновленного жилища мишек увеличится в 2,5 раза, для животных оборудуют несколько бассейнов.

Белый медведь Умка, который жил в зоопарке с 1998 года, скончался в апреле 2021 года и Айна стала единственной представительницей своего вида в зверинце. Между тем, в пресс-службе мэрии сообщали, что второй белый медведь может появиться в зоопарке уже к лету 2022 года.