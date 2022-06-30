"Ранним утром 30 июня на морском побережье Куршской косы недалеко от литовской границы государственные инспекторы национального парка встретили необычное для наших мест животное — моржа. Взрослое, судя по бивням, крупное морское млекопитающее отдыхает на песке и выглядит слегка ослабленным", — говорится в пресс-релизе.

Привычное место обитания атлантического моржа — Баренцево море, значительные путешествия эти животные предпринимают редко. Однако недавно атлантические моржи были замечены и в Белом море.

"Как ластоногое попало к нам — ответить сложно. Возможно, морж приплыл с попутным течением из Польши. Тем более, что, по данным польских СМИ, подобная особь (возможно, та же самая) была замечена 23 июня вблизи популярного пляжа Мельно, недалеко от Щецина", — отмечает пресс-служба.

Директор нацпарка Анатолий Калина подчеркнул, что такой случай произошел впервые в истории. Он поручил научным специалистам обследовать животное, а информацию передать в Атлантическое отделение ИА им.П.П.Ширшова РАН. Госинспекторам дано указание обезопасить моржа от зевак.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.

Куршскую косу называют "птичьим мостом", т.к. по нему проходит древний миграционный путь птиц (150 видов) из северных районов Европы в южные районы Европы и Северную Африку. На косе действует одна из первых в мире орнитологических станций.