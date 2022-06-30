"Такое решение он принял в знак протеста против наказания, которое требует гособвинитель в отношении сотрудников природоохранной организации", — говорится в сообщении.

Несколько сотрудников заповедника обвиняются по делу о хищении в 2015-2016 годах более 450 млн рублей, выделенных из госбюджета на ликвидацию накопленного ущерба на заповедной территории. Сейчас дело рассматривается в Петропавловск-Камчатском городском суде. Сторона обвинения требует взыскать с сотрудников одного из ведущих природоохранных учреждений страны сумму ущерба и лишить их свободы на сроки от 6 до 8 лет.

Директор Кроноцкого заповедника утверждает, что никаких доказательств вины его коллег нет.

"Все строится на показаниях, полученных в рамках сделки со следствием", — сказал Шпиленок.

Он пояснил, что основой уголовного дела против сотрудников заповедника стали показания подрядчика, выполнявшего работы по очистке. Тот заключил сделку со следствием и обвинил бывшего директора заповедника Тихона Шпиленка (брата Петра) в создании организованной преступной группы.

Тихон Шпиленок скончался от тяжелой болезни в 2016 году.

"Тянуть работу сложнейшего учреждения без моих ребят, нанимать на их места новых сотрудников, как будто ничего не случилось, считаю делом бессмысленным", — сказал Шпиленок, комментируя свое решение об увольнении.

Кроноцкий заповедник — один из крупнейших и старейших заповедников Дальнего востока России. Образован в 1934 году, современная площадь — 1 млн 147 га. Заповедная территория входит в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В границах заповедника сохраняются фоновые и редкие виды животных Камчатки и места их обитания. Здесь расположены такие всемирно известные природные объекты, как Долина гейзеров, кальдера вулкана Узон, Долина Смерти, Кроноцкое озеро и Кроноций вулкан, роща пихты грациозной и другие.