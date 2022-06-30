"Продажи туров в Таиланд на осенний и зимний сезон уверенно растут, туристы вновь стали планировать свой отдых в королевстве с заездами осенью и зимой заблаговременно. У некоторых туроператоров глубина продаж достигает января 2023 года. При этом о массовом спросе речь пока не идет", — рассказала она.

Как отметила Ломидзе, одной из причин роста спроса на Таиланд стала цена на авиабилеты, которые накануне вылета значительно дорожают. Кроме того, туристы хотят приобрести размещение в отелях по акциям раннего бронирования: до 31 октября ряд гостиниц предлагают скидки до 50%.

"В основном россияне бронируют отели высокой категории. Самые популярные направления – Паттайя и Пхукет. Но есть и запросы на туры в Бангкок и на Самуи. Также туристы интересуются экскурсиями, которые хотят забронировать и оплатить заранее в рублях, учитывая проблему с банковскими картами. Тем не менее, путешественники все еще могут обменять в стране рубли на баты для мелких расходов", — пояснила она.

Как уточнили в АТОР, пока карты российской платежной системы "Мир" в Таиланде не принимают, хотя переговоры на этот счет ведутся, туристы просят разместить их в отелях, где предусмотрен тип питания "полупансион".

По словам Ломидзе, продажи туров в Таиланд выросли не только на осень и зиму, но и на текущий летний сезон, несмотря на отсутствие прямой авиаперевозки и дороговизну авиабилетов. Как отмечают туроператоры, спрос активизировался после объявления об отмене части ограничений на въезд с 1 июля.

"Многие ранее востребованные ближнемагистральные пляжные направления сейчас либо недоступны для массового туризма, либо настолько дороги, что вполне сопоставимы по цене со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, на Самуи и Пангане, например, сейчас высокий туристический сезон", — отметила Ломидзе.

Как сообщили в АТОР, отдохнуть на Пхукете 10 ночей в октябре можно будет за 122 тыс. рублей на двоих с перелетом (со стыковками), аналогичный тур на Новый год обойдется минимум в 169 тыс. рублей. Стоимость тура в Паттайю в октябре начинается от 117 тыс. рублей на двоих.

Как сообщалось, с 1 июля иностранным туристам не нужны форма Thailand Pass и полис медицинского страхования от COVID-19 для въезда в Таиланд. Россиянам при въезде нужно будет показать только сертификат о вакцинации "Спутником V" либо "Спутником Лайт". Непривитые туристы должны будут предъявить результат экспресс-теста на антиген.

С началом пандемии коронавируса и закрытием страны турпоток в Таиланд упал до рекордно низкого уровня за 12 лет – с 39,9 млн гостей в 2019 до 6,7 млн туристов в 2020, из которых полмиллиона – россияне. В конце 2021 года страна вновь открылась для иностранных гостей, тогда Таиланд посетили около 200 тыс. туристов, а Россия была в тройке лидеров, уступив Германии и Великобритании.