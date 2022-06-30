Депутаты поддержали внесенное правительством региона предложение о применении налоговой льготы, действие которой распространяется на текущий год.

По данным пресс-службы губернатора и правительства региона, льготы предоставляются, если сокращение фактической численности работающих на отчетную дату не превысило 10% по сравнению с фактической численностью на начало 2022 года, а снижение выручки от реализации товаров за отчетный налоговый период превысило 20% год к году.

В отношении владельцев гостиниц дополнительным условием является наличие свидетельства о присвоении категории, предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств размещения. Свидетельство должно быть выдано аккредитованной организацией на имя налогоплательщика — собственника здания, отмечает пресс-служба.

"Сейчас важно не только поддержать бизнес, но и сохранить рабочие места. Налоговую льготу смогут получить те организации, которые сохранили свой рабочий коллектив с начала года как минимум на 90 процентов", — цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.