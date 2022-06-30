Рейсы выполняются по понедельникам.

"В этом году мы значительно расширили маршрутную сеть в Азербайджан. В начале года запустили прямые рейсы в Гянджу и Нахичевань из Москвы и в Баку — из Москвы, Сургута и Тюмени. В июне открыли рейс в Баку из Грозного и Уфы, а уже с июля планируем начать полеты из Санкт-Петербурга", — приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Согласно данным на сайте Utair, полеты из Баку в Петербург стартуют с 1 июля, в обратном направлении — с 5 июля.

По данным "Яндекс-расписания", полеты из Уфы в Баку также выполняет авиакомпания AZAL. Эта же компания летает по маршруту Петербург — Баку.