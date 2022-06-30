"С 8 июля "Аэрофлот" добавит еще один ежедневный рейс в "Шереметьево". Количество рейсов перевозчика из омского аэропорта вырастет до четырех в день", — говорится в сообщении.

Вылет из Москвы запланирован в 10:00, прилет в Омск — в 16:15. Обратный вылет в 17:15, возвращение в Москву — в 18:00.

В региональном правительстве отмечают, что всего по направлению Омск — Москва осуществляется девять рейсов в неделю. Четыре ежедневных рейса в Шереметьево выполняет авиакомпания "Аэрофлот", три ежедневных рейса в Домодедово осуществляет авиакомпания S7, еще по одному ежедневному рейсу выполняют компании "Уральские авиалинии" (в Домодедово) и "Победа" (Внуково).