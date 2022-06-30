"С 1 июля в ГМЗ возобновляется проект "Открытая пятница", в первую очередь ориентированный на социально не защищенных людей", — говорится в информации властей.

В июле-августе каждую пятницу по 2 объекта ГМЗ будут открыты для бесплатного посещения. Среди них — всемирно известные соборы и церкви, а также музеи, башни и реставрационные мастерские. До объектов, расположенных в пригородах Великого Новгорода, горожан и туристов доставят музейные автобусы. Завершится акция 26 августа.

"Открытые пятницы" проводятся в Великом Новгороде в десятый раз. Проект стартовал в 2011 году. С тех пор возможностью бесплатно посетить объекты ГМЗ воспользовались более 62 тыс. человек.

В предкоронавирусном 2019 году наибольшей популярностью пользовались Белая башня, Никольский собор, церкви Жен Мироносиц и Спаса на Ильине.