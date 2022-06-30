Как говорится в пресс-релизе Spirit, она намерена продолжить переговоры как с Frontier, так и с JetBlue.

Spirit, заключившая сделку с Frontier в феврале этого года, переносит голосование акционеров уже во второй раз.

JetBlue сделала первое предложение о покупке Spirit в апреле и с тех пор несколько раз улучшала его условия. Frontier также повысила сумму предложения и включила в него дополнительные условия, повышающие его привлекательность.

В конце прошлой недели Institutional Shareholder Services, оказывающая консалтинговые услуги акционерам крупных компаний, рекомендовала акционерам Spirit поддержать сделку с Frontier, однако на этой неделе JetBlue вновь улучшила свое предложение.