В экспозицию включены три независимых проекта: "Аниматоры", "Механикус" и "Человек-схема". На выставке представлено более 60 произведений современного искусства из собрания Русского музея, частных и авторских коллекций (живопись, графика, скульптура, фотография, а также инсталляции и видео).

Экспозиция продемонстрирует работы как широко известных, так и менее знакомых зрителю авторов.

Выставка призвана рассказать о самом языке анимации, который теперь часто замещает язык традиционного искусства. Язык анимации — основное визуальное средство общения современности. Он действует в компьютерных интерфейсах, играет важную роль в кино.

Три раздела выставки показывают различные грани анимации в современном мире. Раздел "Механикус" связан с традицией механических кукол-автоматов, имитирующих человека или животных. "Аниматоры" также вначале обращаются к историческому прототипу — творчеству "Новых художников" 1980-х годов, которые виртуозно изъяснялись на языке анимации, прокладывая пути поколению миллениалов. Далее действие этого языка представлено в трех направлениях: искусстве абстрактных форм, искусстве о реальности в ее социальном и экологическом измерениях, искусстве фэнтези и космизма.

"Мотив "человека-схемы", зародившийся в искусстве авангарда, в настоящее время превратился в эффектный и эффективный способ разговора о современном человеке и его месте в мире. В экспозиции этот мотив представлен двумя группами работ. Авторы одних оперируют устойчивыми информационными пиктограммами с фигурами, помещенными из нехудожественного пространства в художественное, авторы других создают собственных персонажей, используя близкие принципы формообразования", — отмечают в музее.

На экспозиции будут продемонстрированы работы Игоря Шелковского, Тимура Новикова, Олега Котельникова, Инала Савченкова, Сергея Бугаева-Африки, Андрея Крисанова, Андрея Медведева, Вадима Овчинникова, Виктора Цоя, Бориса Казакова, Евгения Кондратьева- Дебила, Ивана Сотникова, Леры Ниберу, Максима Свищева, Андрея Суздалева, Аси Маракулиной и других авторов.