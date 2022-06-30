"И, несмотря на то, что май был прохладный, первая половина, декада июня тоже особо не радовала, сейчас видим просто огромный ажиотаж (на пляжах — ИФ). Конечно, не такой, как на Черноморском побережье, там вообще полный перегруз, тем более Крым сейчас под циклоном. Поэтому наша задача, всех глав — оказывать максимальное внимание с пониманием того, что на выходные дни — пятница, суббота, воскресенье, приходится самая большая активность и самое большое посещение", — сказал Воробьев в эфире радиостанции "Спутник".

Он отметил, что на всех официальных пляжах организованы дежурства спасателей. Для удобства посетителей установлены душевые, появились волейбольные площадки, завезен новый песок.

Как сообщалось, всего в Московской области 212 пляжей и зон отдыха. В минувшие выходные их посетили 155 тыс. человек.