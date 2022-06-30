"В Краснодарском крае планомерно продолжается работа по сохранению уникальных природных комплексов. Грязевые вулканы Темрюкского района — сложные геологические явления, которые являются интересным объектом туризма и источником лечебной грязи", — цитирует пресс-служба вице-губернатора Сергея Болдина.

Создание этой природоохранной зоны будет способствовать сохранению мест обитания редких, охраняемых видов растений, животных и птиц, например, журавля-красавки, дрофы.

В настоящее время на территории Краснодарского края особо охраняемые природные территории регионального значения занимают общую площадь более 500 тыс. гектаров.