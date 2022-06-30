"Посещения парков и мест, о которых мы говорили, за последние два года выросло в три, если не в четыре раза. Это потому, что и парков больше и отдых другого качества, высокого, по доступной цене", — сказал глава региона в эфире радиостанции "Спутник".

Он отметил, что пики посещаемости приходятся на пятницу, субботу, воскресенье.

"У нас 183 парка. Мы по экспоненте видим рост посещений. Еще раз скажу, понятно, что это пятница, суббота, воскресенье. Но и в будние дни большое количество людей отдыхает. Нас это радует, значит, качество удовлетворяет", — добавил губернатор.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов 27 июня сообщал, что подмосковные парки с начала года посетили 25 млн человек.

"Мы наблюдаем рост посещаемости (парков — ИФ). В 2021 году с начала года — 20 млн человек, в этом году уже 25 млн", — приводила слова Кузнецова пресс-служба областного правительства.