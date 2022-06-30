"Освободить Проничеву Екатерину Владимировну от замещаемой должности председателя комитета по туризму города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе", — говорится в тексте первого распоряжения.

"Назначить Козлова Евгения Александровича на должность первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председателя комитета по туризму города Москвы на срок полномочий мэра Москвы, освободив от замещаемой должности первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства столицы", — следует из второго распоряжения столичного градоначальника.

Проничева была назначена председателем комитета по туризму Москвы в сентябре 2018 года, до этого занимала должность генерального директора ВДНХ.

Козлов был назначен на пост замруководителя аппарата мэра в 2015 году. Он также курирует работу портала mos.ru.