Так, с 30 октября Nordwind 2 раза в неделю — по четвергам и воскресеньям — будет летать из Казани в Иркутск, с 1 ноября по вторникам и субботам запланирован рейс в Новокузнецк.

"Рейсы ориентированы как на представителей бизнеса, так и туристов. Полётные программы предоставят жителям Татарстана и ближайших регионов возможность прямого беспересадочного перелёта на горнолыжные курорты и озеро Байкал", — отмечается в сообщении.

Nordwind входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ, базируется в московском "Шереметьево".