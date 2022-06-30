"Установлено, что 29 июня, около 17:00 мск, в акватории Черного моря в районе городе Геленджик в ходе оказания услуг по прокату на парашюте, буксируемом катером, произошел обрыв буксировочного фала, в результате чего мужчина 1984 года рождения получил тяжелую травму головного мозга", — говорится в сообщении.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.