"18 июля у нас основные торжества в Сергиевом Посаде. 20 тыс. паломников", — сказал Воробьев в эфире радиостанции "Спутник".

По его словам, Подмосковье занимается развитием инфраструктуры для духовного туризма.

"Новый Иерусалим, Саввино-Сторожевский монастырь и еще ряд мест, тот же Гремячий ключ, который мы оборудовали, он тоже интересен тем, что ты можешь поехать с семьей, друзьями, окунуться в Святой источник и это тоже, мне кажется, очень важные элементы проведения времени с семьей в Подмосковье", — добавил губернатор.

18 июля церковь отмечает обретение мощей преподобного Сергия Радонежского, который в 1337 году основал крупнейший православный мужской монастырь и духовный центр России — Троице-Сергиеву лавру. В 1422 году в этот день были явлены народу мощи преподобного Сергия Радонежского.