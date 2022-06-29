"При визуальном осмотре установлено, что животные не находятся в угрожающем для их жизни состоянии. На территории присутствует зоотехник и персонал, обеспечивающий уход и кормление животных", — отмечается в пресс-релизе.

На территории содержатся четыре верблюда, у двоих из которых, по информации администрации парка, кожное заболевание — саркоптоз.

"Верблюды подвержены сезонной линьке, активны, свободно передвигаются по закрытой территории парка", — подчеркивает пресс-служба.

В сафари-парке находится 60 животных и более 30 птиц, которые содержатся в карантинной зоне, часть из них — в транспортировочных вольерах. Открытие парка планировалось в 2020 году. На сегодняшний день строительно-монтажные работы прекращены, парк закрыт для посетителей.

"Детальная оценка условий содержания, а также состояния животных будет дана по результатам межведомственной проверки ориентировочно до 4 июля 2022 года", — отмечается в сообщении.

Ранее в социальных сетях появились фотографии истощенных верблюдов, которые находятся на содержании в сафари-парке Сочи.

Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем официальном телеграм-аккаунте попросила мэра Алексея Копайгородского разобраться с ситуацией.

"Если речь о жестоком обращении с животными, то такое надо жестко пресекать", — подчеркнула Догузова.