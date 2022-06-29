"Город готовится к своему юбилею. Хотели бы попросить поддержку по некоторым направлениям, которые в меньшей степени для туристов, а важны для самих горожан", — сказал Авдеев.

"Обязательно поддержим. Знаю, что примерно требуется порядка 1 млрд 300 млн. Мы думаем, что комплексную поддержку вам окажем. Там порядка 2 млрд рублей", — заявил Мишустин.

Он добавил, что попросит министерство просвещения вместе с министерством финансов оперативно проработать этот вопрос.

"Отвечу вам до конца этой недели с точки зрения финансирования. Также по дорогам, которые необходимо отремонтировать, больше 400 млн мы выделим. Это решение принято", — заявил глава правительства.

По его словам, необходимо отремонтировать автомобильные мосты, дороги, создать комфортные и безопасные условия для людей.

"Вы говорили о двух действующих школах в Суздале, в которых надо делать ремонт. Я думаю, мы поможем со всеми вашими запросами", — сказал Мишустин.

Тысячелетие Суздаля будет отмечаться в 2024 году.