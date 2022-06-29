"Вынуждены сообщить, что по не зависящим от нас причинам XII Международный Платоновский фестиваль искусств в этом году не состоится. Такое решение приняли учредители. Проведение столь масштабного события в текущих условиях не представляется возможным", — говорится в сообщении.

Традиционно фестиваль проводится в Воронеже в июне. Весной текущего года попечительский совет фестиваля объявил, что мероприятие будет перенесено с июня на более поздний срок. Позже стало известно, что фестиваль планируется провести осенью.

В сентябре на Платоновский фестиваль искусств в Воронеж должны были приехать артисты из девяти стран: Аргентины, Армении, Белоруссии, Монголии, России, Сербии, Турции, Узбекистана, ЮАР. Некоторые зарубежные исполнители должны были выступить в России впервые.

"Мы благодарны всем нашим партнерам и участникам фестиваля, которые вопреки всему были готовы приехать на фестиваль. Встреча с воронежской публикой обязательно состоится в будущем. Мы надеемся на понимание и вашу поддержку. До встречи на XII Международном Платоновском фестивале в 2023", — приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности директора фестиваля Ильи Скрипникова.

Осенью дирекция Платоновского фестиваля все же представит специальное событие: на сцене Малого драматического театра — Театра Европы состоятся показы спектакля "Братья Карамазовы" в постановке Льва Додина. В настоящее время даты проведения показов обсуждаются с театром.

Международный Платоновский фестиваль искусств проходит в Воронеже ежегодно с 2011 года. В нем принимают участие артисты, музыканты, художники и литераторы из разных стран. Мероприятие считается одним из крупнейших провинциальных фестивалей в России. Программа Платоновфеста традиционно включает направления "Театр", "Музыка", "Выставки" и "Литература", а в качестве площадок задействованы все театральные и концертные сцены, выставочные залы и галереи Воронежа.

Также на фестивале есть ряд событий для более широкой публики: опен-эйры, театральный парад и представления уличных театров, книжная ярмарка, лекции, мастер-классы и творческие встречи.