"Проект покажет все многообразие существующих тенденций в искусстве шестидесятников. Среди представленных мастеров — Игорь Купряшин, Александр Подколзин, Николай Андронов, Дмитрий Жилинский, Лев Тюленев, Наталья Сорокина и другие", — отмечают в ведомстве.

Треть представленных произведений будут показаны впервые.

"Задача — показать многообразие существующих тенденций в искусстве шестидесятников, особо выделить эту поэтическую линию, которая, как правило, пропускается при создании выставок, но при этом она оказала влияние на последующее поколение советских художников",- добавили в пресс-службе министерства.

Экспозиция включает два основных тематических раздела. Первый раздел демонстрирует срез советского искусства 1960-1970-х годов. Здесь можно будет ознакомиться с работами известных советских мастеров таких, как Николай Андронов и Дмитрий Жилинский.

Во второй особый раздел экспозиции войдут произведения Игоря Купряшина и Александра Подколзина, чье творчество и дало название выставке "[Не]суровый стиль".

"Искусство "шестидесятников" ассоциируется, прежде всего, с "суровым стилем", но творчество мастеров этого периода было куда многообразнее. Да и сам "суровый стиль" просуществовал недолго: уже в начале 1960-х многие его представители обратились к поиску более сложного языка, в чем можно убедится на примере работ Николая Андронова и Ирины Лавровой. Стремясь показать многообразие этой эпохи, давшей мощный толчок для развития живописной культуры, экспозиция выделяет, прежде всего, характерную для русского искусства поэтическую линию. Она представлена работами таких мастеров как Анатолий Слепышев, Алексей Громов, Виктор Скалкин, Ирина Юдина", — рассказала куратор выставки Людмила Денисова, слова которой приводит пресс-служба.

Выставка продлится до 14 октября 2022 года.