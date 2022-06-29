Его проведут в этнографическом музее "Василево". Участниками станут десять военно-исторических клубов России.

Гостей фестиваля ждет атмосфера воинской культуры Руси и Скандинавии, различные экскурсии по истории и оружию, лекции по деревянному зодчеству, игры на богатырской площадке, мастер-классы по танцам и изготовлению монет и бус.

Одними из главных событий фестиваля организаторы называют турнир лучников, поединки витязей и массовые сражения-бугурты.

Также в течение всего фестиваля будут работать средневековая ярмарка, лучно-арбалетный тир, кузница, трактиры с блюдами, приготовленными по старинным рецептам.

Кроме того, впервые в истории новоторжских фестивалей будет проведён турнир-вызов "челленджер" под патронажем Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации Исторического средневекового боя России, отмечает пресс-служба.

"Продвижение Тверской области и привлечение туристов — важные направления экономического развития региона. Наша основная цель — обеспечить проведение интересных событий, которые могли бы повысить статус Верхневолжья как туристической территории", — приводят в сообщении слова губернатора Игоря Рудени.